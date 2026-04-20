传中银按揭回赠调高至1.2% 分析料具火车头作用 市场整体回赠比率上望1.5%

面对汇丰等三家大型银行的低息定按计划抢攻，市传中银香港（2388）以高于1%的按揭现金回赠还击，最新该行给予大额按揭贷款的现金回赠最高可达1.2%，为首家大行的回赠突破1%。分析认为，今次有大行首先突破1%，将具有火车头作用，带动整体按揭回赠上升。

此前中银香港的按揭现金回赠上限为1%。市传该行近日将500万元以上贷款额的现金回赠上调至介乎1.05%至1.2%，视乎贷款额而定，若贷款额达1000万元或以上，回赠则达1.2%回赠。现时1.2%回赠水平多数由中小型银行有限度提供，大行少有超过1%。

对于大行按揭回赠调高至1.2%， 星之谷按揭转介行政总裁庄锦辉认为，提高按揭回赠可令客户最直接受惠，今次有大行首先突破1%，将具有火车头作用，带动整体按揭回赠上升。他提到，踏入第二季一向是银行争取按揭客户的旺季，加上今年楼市气氛转佳，预期其他银行都会有所回应，更积极提供按揭回赠，按揭市场整体回赠比率有望升至1.5%。

宜全面比较各类按揭计划

他补充，该大型银行的回赠比率属大行中最高，而且贷款额要求有所下调，例如700万以上贷款额，回赠达1.1%；贷款500万以下，回赠亦接近1%，而且适用于转按，可谓全方位升级。他又提醒，现时银行的按揭计划五花八门，既有定息按揭，又有免罚息计划，客户应按照自身情况，并全面比较利率、回赠及罚息期等因素，去作出选择。