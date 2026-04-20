北上热潮带动支付生态 中银首季内地交易增96% 年轻客成消费主力

港人北上消费热潮持续，电子支付已成为跨境消费的主流模式，中银信用卡（国际）副总经理赵乐怡接受访问时称，「香港的支付生态离唔开着数」，BoC Pay+透过构建支付及信用卡管理的一站式平台，加上汇率优势及积分生态推动增长，今年首季客户升幅达一成。她又预期全年客户人数及交易宗数均可录得双位数增长。

复活节长假期间，香港出境人次达236万，当中近八成北上。赵乐怡透露，复活节期间BoC Pay+内地交易笔数按年增加超过一倍，交易客户数按年增84%；以首季看，内地交易笔数按年增加96%，客户数则增近六成。

赵乐怡又补充，其中18至30岁北上交易用户数按年激增2.57倍，显示年轻客群正成为跨境消费主力，且港人内地出行范围已从大湾区扩展至长沙、武汉及新疆等更远地区。为提高便利性，BoC Pay+已接入滴滴出行、猫眼电影等150个内地热门商户APP（应用程式），铁路12306、主流外卖平台等场景也正在拓展中，将全面衔接内地生活圈。

交通出行成新增长点

本地市场表现同样稳健，赵乐怡指，不论从交易笔数或金额来看，本地交易比重均高于内地，今年首季本地交易金额按年增4.5%，交通出行成新增长点，巴士、地铁等均已支持乘车码支付，首季的交易宗数按年增逾3倍。随着本月初本港的士正式告别「只收现金」年代，现时逾3,500辆的士可透过BoC Pay+完成付款，4.7万名的士司机接受透过八达通收款。赵乐怡表示，将持续拓展线上支付场景，瞄准客户消费行为，「Build支付习惯」，透过支付带动客户更多地使用银行产品。