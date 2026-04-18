DeepSeek传筹至少3亿美元 目标估值高达100亿美元
更新时间：12:22 2026-04-18 HKT
发布时间：12:22 2026-04-18 HKT
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据科技媒体《The Information》引述消息报道，内地AI初创企业DeepSeek正与投资者洽谈，计划筹集至少3亿美元资金，目标估值达100亿美元。报道指，是次潜在融资反映开发及营运顶级AI模型对资金的庞大需求。DeepSeek对此暂未置评。
曾拒内地科企融资
Deepseek过去凭借低成本模型去年震撼AI行业并引发股市波动。报道指，DeepSeek过去曾拒绝多间内地顶尖风险投资机构及科技巨头的融资方案。由于其内地企业背景，部分美国风险投资者或对注资持谨慎态度。
绕过禁令训练模型
路透社今年初曾报道，DeepSeek未有向美国晶片商展示其旗舰模型以进行性能优化，并涉嫌在禁令下，仍使用英伟达最先进晶片训练其最新模型。与此同时，内地正积极推动本地企业采用国产处理器，以减低对外国技术的依赖。
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