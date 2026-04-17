美伊停火掀全球股市升浪 日韩美齐升逾一成 港股仅升4%垫底
更新时间：17:41 2026-04-17 HKT
发布时间：17:41 2026-04-17 HKT
发布时间：17:41 2026-04-17 HKT
自4月7日美伊双方达成为期两周的停火协议后，市场对可能达成协议以结束为期六周战争的预期有所升温。触发全球股市再掀新一轮升浪。由4月7日至17日期间，全球主要股票市场全面造好，惟各地区表现出现分化。数据显示，资金明显偷步炒作日韩及美国股市，相比之下，香港恒生指数及内地上证指数表现失色，升幅在全球主要市场中垫底。
资金偷步炒作 韩国股市升逾12%
受惠于避险情绪降温，资金迅速流向高风险资产。数据显示，韩国KOSPI指数在过去十日内大幅飙升约12.68%，成为表现最佳的主要市场。日本日经225指数及美国纳斯达克指数紧随其后，分别录得约9.44%及9.46%的强劲升幅。IG市场分析师叶蔚文表示，日本及韩国因对中东能源进口的高度依赖，在冲突期间遭受更大抛售，在停火消息下录得更强劲的反弹。
此外，美国标普500指数及德国DAX指数亦分别录得约6.41%及5.86%的升幅，而美国专注于大公司、波动率更低的道琼斯指数则升4.28%。
内地及香港动力不足 升幅仅约4%
尽管全球投资气氛向好，但中港股市未完全受惠于这股热潮，表现却明显跑输大市。由4月7日至17日，恒生指数由25,116点升至26,160点，升幅仅约4.15%；上证指数同期亦由3,890点升至4,051点，仅录得约4.14%的升幅。
不过全球市场上升亦引起忧虑，研究机构Sevens Report创办人Tom Essaye表示，近期交易量明显下降。他更质疑，「标普500指数自3月下旬低点以来的强劲反弹，表现无疑相当亮眼，但这个指数是否涨得太快、太远？」
轻微的成交量亦成为LPL金融公司的宏观策略主管Kristian Kerr的关注重点，他指出，标指最近五个交易日的成交量均低于今年截至目前的平均水准。他解释，此次上涨更多是由空头回补和被动调整部位所推动，而非新资金实际投入市场。
|全球主要市场升幅
|国家
|指数
|4月7日收盘
|4月17日收盘
|升幅
|韩国
|KOSPI
|5494
|6191
|12.68%
|美国
|纳斯达克
|22017
|24102
|9.46%
|日本
|日经225
|53429
|58475
|9.44%
|美国
|标普500
|6616
|7041
|6.41%
|德国
|德国DAX指数
|22921
|24265
|5.86%
|美国
|道琼斯
|46584
|48578
|4.28%
|香港
|恒生指数
|25116
|26160
|4.15%
|中国
|上证指数
|3890
|4051
|4.14%
最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田沥源邨火警 200人疏散
4小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
2026-04-16 16:55 HKT