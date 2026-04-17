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美伊停火掀全球股市升浪 日韩美齐升逾一成 港股仅升4%垫底

商业创科
更新时间：17:41 2026-04-17 HKT
发布时间：17:41 2026-04-17 HKT

自4月7日美伊双方达成为期两周的停火协议后，市场对可能达成协议以结束为期六周战争的预期有所升温。触发全球股市再掀新一轮升浪。由4月7日至17日期间，全球主要股票市场全面造好，惟各地区表现出现分化。数据显示，资金明显偷步炒作日韩及美国股市，相比之下，香港恒生指数及内地上证指数表现失色，升幅在全球主要市场中垫底。

资金偷步炒作　韩国股市升逾12%

受惠于避险情绪降温，资金迅速流向高风险资产。数据显示，韩国KOSPI指数在过去十日内大幅飙升约12.68%，成为表现最佳的主要市场。日本日经225指数及美国纳斯达克指数紧随其后，分别录得约9.44%及9.46%的强劲升幅。IG市场分析师叶蔚文表示，日本及韩国因对中东能源进口的高度依赖，在冲突期间遭受更大抛售，在停火消息下录得更强劲的反弹。

此外，美国标普500指数及德国DAX指数亦分别录得约6.41%及5.86%的升幅，而美国专注于大公司、波动率更低的道琼斯指数则升4.28%。

内地及香港动力不足　升幅仅约4%

尽管全球投资气氛向好，但中港股市未完全受惠于这股热潮，表现却明显跑输大市。由4月7日至17日，恒生指数由25,116点升至26,160点，升幅仅约4.15%；上证指数同期亦由3,890点升至4,051点，仅录得约4.14%的升幅。

不过全球市场上升亦引起忧虑，研究机构Sevens Report创办人Tom Essaye表示，近期交易量明显下降。他更质疑，「标普500指数自3月下旬低点以来的强劲反弹，表现无疑相当亮眼，但这个指数是否涨得太快、太远？」

轻微的成交量亦成为LPL金融公司的宏观策略主管Kristian Kerr的关注重点，他指出，标指最近五个交易日的成交量均低于今年截至目前的平均水准。他解释，此次上涨更多是由空头回补和被动调整部位所推动，而非新资金实际投入市场。

全球主要市场升幅
国家 指数 4月7日收盘 4月17日收盘 升幅
韩国 KOSPI 5494 6191 12.68%
美国 纳斯达克 22017 24102 9.46%
日本 日经225 53429 58475 9.44%
美国 标普500 6616 7041 6.41%
德国 德国DAX指数 22921 24265 5.86%
美国 道琼斯 46584 48578 4.28%
香港 恒生指数 25116 26160 4.15%
中国 上证指数 3890 4051 4.14%

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