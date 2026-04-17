全球转型金融每年规模料达7.4万亿美元 融资缺口达八成

金融学院辖下的香港货币及金融研究中心发表研究报告指出，2024年至2030年全球转型金融融资需求每年高达7.4万亿美元，惟实际融资额不足五分之一，资金缺口极为庞大。报告调查显示，60%受访机构已参与或正在探索转型金融，市场对前景审慎乐观，74%机构预计未来三年全球市场将保持稳定或增长，当中亚太地区最为乐观，比例高达91%。

定义模糊、成本高昂成行业痛点

研究中心透过问卷及深度访谈，涵盖全球金融机构及多边组织。结果发现，业界面临风险收益不匹配、转型项目定义模糊、行政成本偏高及区域准则不一等挑战。受访机构指出，股票、基金及债券是目前最常用的融资工具，预期随市场成熟，工具将趋向专门化。受访机构亦指出，透过混合融资等合作模式，可提升项目风险回报，吸引私人资本。

金融学院：香港可发挥超级联系人优势

金融学院行政总裁兼研究中心执行董事冯殷诺表示，中东局势引发能源价格波动属周期性，各国正推动能源供应多元化，发展中国家对绿色转型的热情并未减退。他指出，香港作为国际金融中心，拥有成熟市场、完善法治及与国际接轨的监管体系，特区监管机构积极参与国际论坛，推动规则衔接及区域合作，有助强化香港可持续金融枢纽地位。

报告建议保持监管与政策清晰度、深化区域合作，并运用金融科技简化数据收集、项目认证及审计披露流程，提升效率。冯殷诺强调，业界正透过风险分层、混合融资等创新模式，吸引家族办公室及慈善机构参与，提升市场信心。香港凭借专业服务及人才优势，可把握转型金融机遇，填补资金缺口，推动可持续发展。