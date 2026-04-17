OpenAI据报斥资逾200亿美元 向晶片初企Cerebras购买晶片并获得股权

据科技媒体The Information引述消息报道，AI巨头OpenAI已同意在未来三年内，向晶片初创企业Cerebras支付逾200亿美元，以使用该公司晶片驱动的伺服器。另外，该交易或同时令OpenAI获得该晶片公司的股权。

星期五披露协议细节

报道指，OpenAI透过是次交易，将获得Cerebras少数股权的认股权证。随着采购开支增加，OpenAI的持股比例可能会增加。报道指出，OpenAI未来三年的总开支最高可达300亿美元，预计可转换为Cerebras高达10%股份的认股权证。此外，OpenAI亦同意向Cerebras提供约10亿美元资金，以支持其开发运行AI产品的数据中心。据悉，Cerebras最快于周五披露部分未公开的协议细节。

随着OpenAI试图在AI竞赛中取得领先地位，并为了满足日益增长的需求，今年1月OpenAI已同意在三年内向Cerebras购买多达750兆瓦的计算能力，当时交易总值逾100亿美元。是次新承诺的投资规模，已较早前报道的协议的两倍。

估值高达350亿美元

Cerebras成立于2015年，主打晶圆级引擎晶片，一直被视为英伟达等AI晶片制造商的竞争对手。值得留意的是，OpenAI行政总裁奥特曼本身亦是Cerebras的早期投资者。报道指，是次与OpenAI的合作将成为Cerebras上市的核心卖点。该公司目标于今年第二季上市，其上一轮估值为231亿美元，并计划于下月发行新股集资30亿美元，届时估值料推高至约350亿美元。