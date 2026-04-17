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小嶋阳菜再售自家品牌股份 身家飙至1.7亿 6年前偶像转型创业 锁定高消费轻熟女客群 营收逾2亿

商业创科
更新时间：13:46 2026-04-17 HKT
发布时间：13:46 2026-04-17 HKT

曾是日本偶像女团AKB48「神7」成员之一的女星小嶋阳菜，于2017年正式退团后转型从商，主力向时尚界发展。她于2020年创立美妆时装公司heart relation后生意愈做愈好，继两年前以约17亿日圆（约8,368万港元）向服装品牌企业Yutori出售公司51%股份后，近日再获该企收购全数股权，正式成为其全资子公司。两次交易令小嶋阳菜的个人资产增至36亿日圆（约1.7亿港元），堪称偶像转型创业最成功案例。

巨额收购细节曝光 获股份晋升大股东

据Yutori社长片石贵展发表声明，董事会决议取得heart relation的所有剩余股份（49%），此次收购预计于4月30日完成，该49%股份收购费用为19.6亿日圆（约9,663万港元），其中有45.5%为小嶋阳菜所有，个人转让金额为18.2亿日圆（约8,970万港元）。除股权转让外，Yutori亦会透过第三者配股增资方式，向小嶋阳菜发行5.36万股新股，价值1.16亿日圆（约572万港元），使其成为Yutori大股东之一。Yutori表示，期望她更积极参与公司运作，为集团业绩扩大做出贡献。

曾是日本偶像女团AKB48「神7」成员之一的女星小嶋阳菜，于2017年正式退团后转型从商，主力向时尚界发展。
曾是日本偶像女团AKB48「神7」成员之一的女星小嶋阳菜，于2017年正式退团后转型从商，主力向时尚界发展。
董事会决议取得heart relation的所有剩余股份（49%），此次收购预计于4月30日完成，该49%股份收购费用为19.6亿日圆（约9,663万港元）。
董事会决议取得heart relation的所有剩余股份（49%），此次收购预计于4月30日完成，该49%股份收购费用为19.6亿日圆（约9,663万港元）。

吸金力惊人 贡献逾40亿日圆营业额

小嶋阳菜创立的heart relation展现出令人瞩目的吸金能力，继2023年创下29.3亿日圆的年度销售纪录后，其增长势头依然凌厉。根据Yutori最新公布的2026第三财季业绩显示，集团总营业额达104.9亿日圆（约5.24亿港元），当中单是heart relation便贡献了逾40亿日圆（约2亿港元），按年大幅飙升123%，毫无悬念地成为撑起整个集团业绩的核心支柱。

现时除了核心服饰品牌「Her lip to」外，小嶋阳菜亦积极拓展业务版图，相继推出美容线「Her lip to BEAUTY」、内衣线「ROSIER by Her lip to」，以及今年3月全新推出的副线「Essentia by Her lip to」。

拒走廉价快时尚路线 亲自上阵担任「生招牌」

在营销策略上，小嶋阳菜的经营手腕备受市场关注。她拒绝走平价快时尚路线，将品牌精准锁定在30至40岁、具备消费力且追求质感的女性群体。品牌以高质感、优雅设计及精致剪裁为理念，完美展现女性的优美线条与独特魅力。

虽然品牌定价进取，例如上衣售价由400港元至逾千元，连身裙更由1,300港元起跳，但凭借其强大的名人效应与亲力亲为的作风，产品依然大受欢迎。拥有出众美貌与身段的她，经常亲自上阵担任品牌的「生招牌」，包括为旗下内衣系列拍摄宣传照，成功带动生意蒸蒸日上。

值得一提的是，品牌透过精准的网络行销策略，令服饰在二手市场上保有极高的保值率，这不仅成为吸引消费者入手的另一大卖点，亦让品牌成功在竞争激烈的时尚界中站稳阵脚。
 

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