SpaceX将员工股票归属提前至4月 助员工在上市前掌握可出售股份数量

据彭博引述消息报道，SpaceX已将员工获授股份的预定归属日期提前至最早下周进行，即期权获得出售资格的时间，为其首次公开招股（IPO）铺路。据悉，该公司目标估值逾2万亿美元，最快于5月交表。

报道指，SpaceX已向员工表明，原本预期在5月进行的股票期权的归属日期，将提早至4月进行。此举旨在安抚员工，让他们在公司上市前明确掌握可供出售的股份数量。据悉，SpaceX预期最快于5月稍后时间公开提交IPO申请，并计划在6月15日当周进行定价。若公司达成高达750亿美元的集资目标，这将成为史上最大规模的IPO。

重整xAI架构

在调整归属时间表的同时，马斯克亦正致力重组今年初被SpaceX收购的AI企业xAI。据悉，在包括部分创始成员在内的核心员工离职后，马斯克正削减人手，并从其他AI机构招揽新血。

Alphabet料进帐千亿美元

市场预期对SpaceX股份的需求将相当庞大，尤其是来自马斯克旗下企业的支持者，这将为现有股东带来丰厚回报。因此，SpaceX有望在上市数天内便符合纳入纳斯达克100指数等大型指数的资格，较过往需时数月大幅缩短。此举可能进一步推高股份需求，因追踪相关指数的基金需调整投资组合以确保与基准指数保持一致。有文件显示，早年已投资SpaceX的Alphabet，有望从中取得高达1,000亿美元的利润。