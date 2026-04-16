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阮国恒称银行对中东地区敞口极低 吁业界包容处理交通运输界流动性影响

商业创科
更新时间：18:49 2026-04-16 HKT
发布时间：18:49 2026-04-16 HKT

金管局副总裁阮国恒表示，本港银行业对中东地区的风险敞口极低，暂未对本地商业营运及客户造成显著影响，但油价上升已对交通、运输等敏感行业产生一定冲击。他指出，金管局已与业界沟通，呼吁银行业以包容态度处理相关客户的短期流动性需要，支持实体经济，「中小企融资专责小组」亦会商讨是否推出特定措施。

料储局近期减息取态审慎

利率方面，银行公会署理主席及中银香港副总裁陈文表示，美国联储局近期对减息采取审慎的态度，走势亦受中东局势、油价及通胀预期升温等因素影响。阮国恒补充，会指导银行建立系统应对机制，重点保障中小企业融资稳定。

香港银行私募信贷敞口极低 风险可控

针对私募信贷相关风险，阮国恒指，香港银行对包括私募信贷在内的非银行金融机构风险敞口极低，相关比例仅为单位数字，其中私人银行客户持有的私募信贷相关投资产品总额约1000亿元，整体风险可控。

智安存录1.4万市民使用 涉款40亿

此外，阮国恒指，防诈骗仍是今年重点之一，去年香港整体诈骗数字虽有轻微下降，但仍处于高位，其中投资骗案增幅明显。他指，去年年底推出的「智安存」，截至3月底已有1.4万名市民使用，涉及款项约40亿元。

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