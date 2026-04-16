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DHL香港空运贸易领先指数创七季新高 关税压力缓和带动

商业创科
更新时间：18:20 2026-04-16 HKT
发布时间：18:20 2026-04-16 HKT

DHL香港空运贸易领先指数（DTI）在第二季为37.3点，按季升4.5点，创下自2024第三季以来七个季度新高，升幅主要受美洲指数强劲增长带动，反映美国关税压力暂时缓和所带来的支持，同时亚洲需求强劲，加上出口及转口方面大幅上升，亦为整体增长提供有力支持。

美洲及亚太增长强劲 欧洲独下滑

调查显示，第二季美洲及亚太地区录得强劲增长，而欧洲则由于入口活动转弱成为唯一表现下滑的市场。在空运商品方面，衣饰及电子产品及部件指数表现良好，而礼品、玩具及家庭用品指数，则于前一季上升后稍为回落。 

欧盟7月征收小包裹关税 卖家拟转嫁成本

DHL指出，因应欧盟将于本年7月1日起对低价包裹征收3欧元的统一定额关税措施，有出口欧洲并选择透过价格调整以应对有关影响的卖家当中，超过90%表示计划把额外关税成本转嫁予消费者或与顾客共同承担。

用家视东南亚为主要替代市场

调查指出，在美国及欧盟贸易政策持续不明朗的背景下，逾3分之1出口欧洲或美洲的空运用家，视东南亚为具强劲增长潜力的主要替代市场。

香港生产力促进局首席数码总监黎少斌表示，空运贸易维持上升轨迹，美洲及亚太地区主导地区层面的改善，而东南亚逐渐受到关注，因其于全球贸易政策持续变化下，仍成为具前景的替代市场。

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