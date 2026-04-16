零⼯⼯作者占港劳动⼈⼝13% 信贷需求显著 32%过去半年申贷款

环联发布最新研究显⽰，香港零⼯⼯作者（Gig workers）不但活跃于本港信贷市场，⽽且其表现与香港整体消费者相若，因此⾦融机构需采取不同的评估⽅式，以更有效掌握零⼯⼯作者的信贷风险及所带来的信贷潜⼒。研究更指出，零⼯⼯作者信贷需求显著，在过去六个⽉有32%受访者曾申请新贷款或为现有信贷进⾏再融资，另有37%计划在未来12 个⽉内进⾏相关申请。相比之下，整体信贷活跃⼈⼝中，仅30%有类似计划。

何谓零⼯经济？

零⼯经济是指个⼈透过从事兼职、特约或项⽬制⼯作来赚取主要或额外收入的就业模式。研究发现，零⼯⼯作者约占香港整体劳动⼈⼝13%，其中89%除零⼯收入外，亦同时从其全职⼯作中赚取薪酬或时薪。另外，20%零⼯⼯作者透过零⼯平台获得的收入相当于2025年香港每⽉收入中位数的近半（即每⽉超过10,000元）。香港零⼯⼯作者亦以千禧世代（47%）及X世代或以上（31%）⼈⼠为主，男性略占多数（53%）。

环联亚太区研究与咨询⾼级总监孙威瀚表⽰，零⼯⼯作者为⼀个重要且正在持续增⻑的信贷市场客⼾群，但往往被误解为收入不稳及还款表现风险较⾼的消费者。由于零⼯⼯作的收入⼀般不被纳入信贷审批之正式评估范围，他们在申请信贷时通常⾯临更多困难，如较⾼的利率、较低的信⽤额度，以及更繁复的申请流程等。

还款表现与整体市场相若

不过，研究显⽰零⼯⼯作者的还款表现与整体市场相若，并未⾒存在更⾼的结构性风险。在所有受访的零⼯⼯作者中，95%表⽰其个⼈信贷评级在优良或以上的风险级别，比例⾼于香港的整体信贷活跃⼈⼝（90%）。同时，他们的还款表现同样与市场⼀致，82%的受访者表⽰在过去12个⽉内能按时还款，表现同样略优于整体信贷活跃⼈⼝（80%）。

持有汽⾞贷款比例较高

此外，零⼯⼯作者于多项主要信贷产品中的持有率较⾼：28%持有按揭贷款（整体⼈⼝的持有率为15%），22%持有私⼈贷款（整体⼈⼝的持有率为9%）。值得注意的是，9%的零⼯⼯作者持有汽⾞贷款，比例远⾼于整体信贷活跃⼈⼝的0.3%，这很可能是因为很多零⼯⼯作者均从事交通运输相关的服务。

然⽽，零⼯⼯作者在申请新信贷产品时却⾯临不少挑战。Z世代（44%）、千禧世代（48%）及X世代或以上（46%）均有近半零⼯⼯作者表⽰曾在申请信贷时遇到困难，主要与申请流程及准备所需文件两⽅⾯相关。申请流程⽅⾯，45%认为信贷产品定价不理想，41%则指申请过程过于繁复。在文件相关的限制⽅⾯，36%表⽰无法提供入息证明等所需文件，另有31%指出因收入不稳定导致出现审批上的疑问，甚⾄遭到拒绝。

72%短期没计划离开相关⼯作

调查又显⽰，72%的零⼯⼯作者在短期内没有计划离开相关⼯作；44%则表⽰将维持现有的零⼯⼯时，另有18%计划增加或扩展其参与程度。受访者普遍最为重视零⼯⼯作的灵活性（65%）、其次为收入潜⼒（35%）及从事零⼯⼯作的满⾜感（31%）。至于导致对此收入模式满意程度偏低的原因包括：43%认为收入不⾜、33%表⽰⼯作机会有限，以及29%指出需⻑时间⼯作⽅可应付⽇常开⽀。

孙威瀚补充，零⼯⼯作正逐渐成为不少消费者稳定的额外收入来源，信贷⾏业迎来重新检视如何评估相关客⼾群的契机，透过在现有的风险管理及流程框架中优化对非传统收入的审视，进⼀步提⾼信贷可及性，例如借助替代数据更全⾯了解消费者不断演变的财务状况，既可更有效回应香港消费者的需求，同时亦有助带领⾦融机构推动⻑远的可持续业务增⻑。

是次研究于2026年1⽉进⾏，期间访问了500名来⾃不同⾏业的零⼯⼯作者，了解他们在香港的发展规模及经济⾓⾊，同时探讨⾦融机构如何在这持续增⻑的趋势中把握机遇。