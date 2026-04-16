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道富指标显示机构投资者3月重新增持美股 美元对冲也没增加

商业创科
更新时间：15:16 2026-04-16 HKT
发布时间：15:16 2026-04-16 HKT

道富机构投资者风险偏好指标显示，3月份机构投资者对投资组合进行了避险操作，但其中存在一些值得关注的细节。与此前几轮防御性操作不同，本月机构投资者重新增持美国股票，同时并未增加美元对冲，反而有所减少。

整体资金从股市流出 流向现金

3月整体风险敞口下降，股票类资产配置比例下滑1.6个百分点，是2023年8月以来最大单月降幅。尽管出现回落，机构投资者在股票上的配置仍然保持显著的超配水平。撤离股市的资金主要流向现金类资产，使其配置比例上升1个百分点；固定收益类资产配置则上升0.6个百分点。

道富市场全球宏观策略主管Michael Metcalfe称，2月底机构投资者对股票的配置比例升至20年来高位；但受中东冲突爆发影响，3月全市场无论在跨资产还是资产类别内部都出现了大量避险操作，「资金从股市流出，主要流向现金」。

属可控避险过程 非恐慌性抛售

他指出，股票市场的整体配置下降幅度创32个多月以来新高，但这更多是可控的避险过程，而非恐慌性抛售。整个3月股票配置下降1.6个百分点，规模仅为新冠疫情初期恐慌性调整规模的三分之一。股票本身而言，资金回流至地区和板块被认为受能源冲击影响较小的美股与科技板块；同时，资金流出欧洲及新兴市场，因为其受影响程度更高。这一现象有些反常，通常在遭遇冲击时，投资者会抛售其超配幅度最大的资产，而本次资金反而回流至仍为最大超配的美股。

与去年4月「解放日关税」不同

他续指，外汇市场的反应也有所不同。去年同期，在持续的防御性操作中，机构投资者不断对冲美元敞口，使美元配置从超配转为低配，但今年3月开始则截然不同。月初机构投资者已显著低配美元，但在整个月份持续买入美元，表明在中东冲突引发的市场波动中，机构投资者将美元视为避险资产，与去年4月「解放日关税」政策公布引发市场波动时的表现形成鲜明对比。
 

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