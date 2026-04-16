Google料持SpaceX逾5%股份 有望获千亿美元「意外之财」

据彭博引述最新文件指出，Google母企Alphabet对马斯克旗下SpaceX的早期投资，有望使其获得千亿美元的「意外之财」，反映出SpaceX上市后可能创造的巨额财富。

截至去年底持股6.11%

SpaceX本周在阿拉斯加提交的文件显示，截至去年底， Google持有SpaceX的6.11%股份；而SpaceX正进行的IPO希望实现2万亿美元的估值，如果按此计算，有关持股价值将达到1,220亿美元。

SpaceX与xAI合并后或稀释股权

不过，在SpaceX于2月与马斯克旗下另一公司xAI合并后，Google持股比例可能已被稀释。根据彭博计算，Google目前可能持有SpaceX约5%股份，对应价值则可能约1,000亿美元。报道又提到，SpaceX股东只要持有0.05%股份，就已有望一夜之间成为亿万富翁。

早于2015年首次投资SpaceX

事实上，Google早于2015年首次投资SpaceX，与富达投资共同参与了一轮10亿美元的融资，当时SpaceX估值达到100亿美元，Google和富达投资也因此获得了SpaceX的10%股份。目前富达投资的持股亦尚不明确，仅有少数几家基金公开揭露了其持股。

随著股权稀释和二级市场股票出售，马斯克和Google的持股比例均下降。 2020年，当SpaceX首次揭露其在阿拉斯加主要股东时，Google持有该公司7.64%股份，而马斯克持有47.11%的股份。

至于创投公司Founders Fund，则是SpaceX在2008年的首家机构投资者，当时持有7.77%的股份；然而，Founders Fund上次揭露持有该公司5.76%的股份是在2023年12月，此后其持股比例已降至5%以下的披露门槛。