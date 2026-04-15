Lalamove指内地新能源车订单履约率逾60% 提前3年达标

即时送货平台Lalamove发布《可持续发展报告2025》，披露在中国内地的新能源车订单履约率突破60%，其中面包车更高达67%，提前三年达成原定2028年的环境目标。

获ISO 27701私隐认证 连续四年零受伤营运

企业事务总监李志鹏表示，2025年是公司可持续发展的重要里程碑，将数据洞察融入ESG策略，深化平台影响力。此外，Lalamove成功取得ISO 27701私隐资讯管理系统认证，巩固用户对数据私隐的信任，并在全球各市场连续第四年维持99.9%的零受伤营运率。

公司表示，Lalamove主要的碳排放源自司机伙伴的范围3排放，因此推动新能源车普及是最直接有效的减碳措施。公司与内地领先车厂合作，为司机提供合适的新能源车型，并优化路线规划与订单匹配，减少空驶里程。

社区关怀方面，公司「Deliver Care」计划涵盖赈灾救援、儿童援助等领域。去年11月香港大埔火灾，Lalamove捐款600万元。

