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联储局新主席听证会下周举行 沃什申报资产价值或达16亿 有望历任最富有

商业创科
更新时间：21:09 2026-04-14 HKT
发布时间：21:09 2026-04-14 HKT

美国联储局下任主席提名人沃什（Kevin Warsh）提交财务披露文件，显示他拥有的资产价值或超过2亿美元（约15.6亿港元），有望将打破现任主席鲍威尔的纪录，成历来最富有的联储局主席。沃什将于下周出席提名听证会。

倘获提名将出售资产

外电引述文件报道，沃什申报长达69页的个人资产，持有的价值介乎1.31亿至2.09亿美元，但由于很多资产受到保密协议限制，而不予披露详情，无法确认其最终持有比例。沃什在文件承诺，如其提名获得确认，将出售有关资产。

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部分权益不披露 至少坐拥1.1亿美元

不过报道指出，他最少已坐拥1.1亿美元（约8.6亿港元）资产，包括在Juggernaut Fund的两项投资，每项投资价值超过5,000万美元；从华尔街富豪Stanley Druckenmiller的投资办公室获得的1,020万美元咨询费；以及从史丹福大学及数家华尔街公司获得300万美元额外收入。

持有多项AI及Crypto资产

文件又显示，沃什列出数十项没有提供价值的资产，大多数是人工智能及加密货币等领域，包括机械人咖啡吧平台Cafe X、仿生运动增强型穿戴服装商Cionic、具收益能力的以太坊第二层网络Blast、可逆转男性避孕方案企业Contraline等。

妻子为雅诗兰黛继承人 净资产约19亿

另外沃什妻子为雅诗兰黛（Estée Lauder）继承人Jane Lauder，据《福布斯》估算，她的净资产约为19亿美元。

沃什如成功上任，他将是史上最富有的联储局主席，对上一次最有钱主席的纪录为鲍威尔，他于2025年提交的文件显示，其资产估值介乎1,900万至7,500万美元。

国会议员确认下周举行听证会

另外，有美国国会议员透露，下周将召开参议院财政委员会，邀请沃什出席联储局听证会，将讨论物价稳定和通胀议题，以及联储局的独立性问题。

至于鲍威尔的任期将于5月15日结束，报道指，如果沃什届时仍未获得确认并就任新主席，鲍威尔将继续以临时身份担任该职位。

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