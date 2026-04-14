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惠康暂未受高油价影响 料短期不加价 IKEA食品受捧「每分钟卖逾11粒肉丸」

商业创科
更新时间：18:54 2026-04-14 HKT
发布时间：18:54 2026-04-14 HKT

随着北上消费及电商兴起，本港市场格局已变，零售商纷各出奇谋求突破。负责惠康业务的DFI 零售集团零售食品（香港及澳门）常务董事陈建麟在传媒午宴上表示，香港一向是零售业竞争激烈的市场，但惠康自去年9月推出「系坚价」计划后，相关产品销量上升50%，「网购店取」销售额则较去年增长4倍。截至今年3月，惠康在全港215间分店提供网购店取，涵盖新鲜食品及干货。

被问到公司与多个内地品牌合作时，陈建麟指是反映市场需求及满足客人需要。另一方面，在美伊冲突引发的高油价危机下，由于惠康货源较多来自内地及亚洲，物流成本相对可控，店舖产品短期内料不会加价。

万宁举行嘉年华 拉近与顾客关系

万宁香港、澳门及中国常务董事刘家昌亦坦言，本港零售商难以与内地斗平，公司将以可信赖的健康顾问作定位，期望引领市场从「功能性健康」升级至「全方位健康生活」。此外，万宁亦将于4月25日至26日在西九文化区大草坪举行「BoostUP好状态嘉年华」，拉近与顾客关系。

他提到，万宁香港及澳门去年同店销售按年升5%，其中表现最突出的正是健康保健类别，而以临床实证、预防为主导的 「全方位健康产品」亦录得接近双位数增长。个人化专业健康服务之中，Becon肌肤分析自去年6月推出以来，约70%体验过的顾客会即场购买产品，平均消费达一般门店3倍。

IKEA攻Pop-up Store 按需要推产品

此外，IKEA宜家家居北亚区董事总经理李超诚表示，为了令更多顾客接触到品牌，近年都积极探索限定店舖（Pop-up Store）的营运模式，并按不同时期及地区推出不同产品，当中包括多款浴室、厨房及睡房产品，以及收纳用品或毛公仔等，并有多款瑞典经典美食如肉丸及甜品等。同时，目前16间指定惠康超级市场，亦有提供IKEA产品自取服务。

他更透露，食品已成为业务不可或缺的一部分，目前销售比例占整体业务14%至15%。若以2025年计，每分钟卖出超过11粒肉丸，以及每分钟卖出超过4杯新地。

对于油价高企，李超诚指公司在全球采购，且在内地及东南亚如马来西亚设有货仓，故暂未影响到运输成本，旗下货品至少半年内无加价压力。

7-Eleven推多项活动庆祝45周年

7-Eleven香港及澳门常务董事雷理良则表示，公司订立三大核心策略，分别为鲜食、数码转型及门店体验，以重新定义「便利」，并借此增加非烟草产品销售。针对今年45年周年庆，公司伙拍香港品牌GRS & BeCandle推出潮流单品，其中GRS产品反应热烈；除了跑马地首间分店重现80年代的经典店舖设计，旺角及荃湾亦打造了两间极具香港特色的45周年主题店。

他更提到将推出45周年限定yuu惊喜，会员于明日（15日）早上7时起购物满100元可享8折优惠。

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