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国际机构纷发港元债 美伊战争刺激需求 「港元稳定、无冲突受青睐」

商业创科
更新时间：15:02 2026-04-14 HKT
发布时间：15:02 2026-04-14 HKT

据彭博报道，美伊战争下突显了港元作为避险货币的地位，全球不同机构纷纷发行港元债券。

国际复兴开发银行发80亿5年期票据

报道指，世界银行的贷款机构——国际复兴开发银行（International Bank for Reconstruction and Development）周一定价了一笔80亿港元的五年期票据，这是国际发行人发售的最大规模港元计价公开债券。该债券发行吸引了超过103亿港元的认购，其中香港投资者占92%，另外8%分配给亚洲其他地区的基金。

此前，德国复兴信贷银行（German development bank KfW）在1月发行了60亿港元的债券，亚洲开发银行（Asian Development Bank）同月发行了50亿港元的债券，非洲开发银行（African Development Bank）则于上月完成了30亿港元债券的发行。据彭博汇编的数据，今年来自香港以外的发行人已售出创纪录的1,898亿港元此类票据，较2025年同期增长近150%

中东局势损美元信贷市场 港整体稳定

富达国际香港亚洲固定收益主管Lei Zhu表示，由于中东紧张局势周期性地扰乱美元信贷市场，港元作为一种稳定、无冲突、与美元挂钩的货币脱颖而出。

渣打银行香港中期票据全球主管Oliver Greer表示，银行投资者对高品质港元计价资产的需求依然特别强劲，这得益于其历史上较低的贷款与存款比率，以及香港宏观经济的整体稳定背景。

港元债券的发行也受到相较美元更低的融资成本推动，使得套利交易（carry trade）更具吸引力，而「去美元化」的趋势，也增加了各类港元计价资产的需求。同时，港府近年大力推出基建债及绿债亦支持了港元债券市场的发展。
 

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