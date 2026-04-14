逾500企排队上市 李家超：香港成企业迈向国际核心平台

汇丰（005）第三届全球投资峰会今日在港召开，行政长官李家超出席并致辞，他指出今年3月港股日均成交近390亿美元、按年升8%，截至3月末IPO集资已超140亿美元，继续位列全球第一；目前已有超过500家企业排队申请来港上市，愈来愈多企业将香港视为迈向国际的核心平台。

主动作为力求卓越 保香港稳定

李家超称，当前全球局势复动荡，中东冲突持续影响市场情绪，在地缘政治冲击供应链与投资信心之际，亚洲这片区域保持非凡镇定。他强调「这并非被动的平静，而是香港保持警惕、主动作为、力求卓越的成果。」



他提到，汇丰1865年创立于香港，与香港相伴161载，见证香港高低起伏，是双方长期合作的最佳印证。李家超表示，当前全球地缘局势动荡，稳定、确定性与信任是企业及投资者最看重的价值，亦是香港的核心优势。

香港人始终具备韧性与毅力

谈及「一国两制」优势，李家超直言香港的优势不仅在于两制衔接，更在于一国之本。他指出，中国作为世界第二大经济体，坚持多边主义与和平发展，为香港提供坚强后盾；国家「十五五」规划持续支持香港建设国际金融、航运及贸易中心。在「一国两制」下，香港拥有国际认可的普通法制度、司法独立、资金及资讯自由流通、简单低税制，成为连接内地与全球的独特桥梁。他说，香港人始终具备韧性与毅力，每次经历挑战后都会强势回归。

李家超提到，最新全球金融中心指数显示，香港位列全球第三，金融科技、银行及保险领域全球居首，资产管理排名升至全球第二。2025年本港金融表现同样亮眼，恒指累升28%，日均成交飙升90%至320亿美元；全年IPO集资逾360亿美元，全球排名第一。资产管理方面，香港认可基金录得460亿美元净流入，单一家族办公室数目超过3380家，两年间增长25%。

在金融创新方面，李家超提到香港两大发展重点，一是养老金资本运用，香港投资公司每投放1港元公帑，可吸引超8港元长期民间资本；二是拓展新型专业服务，应对AI浪潮发展无形资产评估与融资，同时建设国际黄金交易市场，今年将启动中央结算系统试运。

不做旁观者 积极建设金融未来

数字资产领域同样迎来重要进展，李家超表示香港现有12家持牌数字资产交易平台，今年将提交立法建议，规管数字资产交易、托管、顾问及管理服务，在保障投资者权益的同时推动行业高质量发展。他强调，「面对金融未来，香港从不做旁观者，而是积极建设者。」

相关文章：汇丰聂智恒料港年底前超越瑞士 成全球领先跨境投资枢纽