Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾500企排队上市 李家超：香港成企业迈向国际核心平台

商业创科
更新时间：11:32 2026-04-14 HKT
发布时间：11:32 2026-04-14 HKT

汇丰（005）第三届全球投资峰会今日在港召开，行政长官李家超出席并致辞，他指出今年3月港股日均成交近390亿美元、按年升8%，截至3月末IPO集资已超140亿美元，继续位列全球第一；目前已有超过500家企业排队申请来港上市，愈来愈多企业将香港视为迈向国际的核心平台。

主动作为力求卓越 保香港稳定 

李家超称，当前全球局势复动荡，中东冲突持续影响市场情绪，在地缘政治冲击供应链与投资信心之际，亚洲这片区域保持非凡镇定。他强调「这并非被动的平静，而是香港保持警惕、主动作为、力求卓越的成果。」
 
他提到，汇丰1865年创立于香港，与香港相伴161载，见证香港高低起伏，是双方长期合作的最佳印证。李家超表示，当前全球地缘局势动荡，稳定、确定性与信任是企业及投资者最看重的价值，亦是香港的核心优势。

香港人始终具备韧性与毅力

谈及「一国两制」优势，李家超直言香港的优势不仅在于两制衔接，更在于一国之本。他指出，中国作为世界第二大经济体，坚持多边主义与和平发展，为香港提供坚强后盾；国家「十五五」规划持续支持香港建设国际金融、航运及贸易中心。在「一国两制」下，香港拥有国际认可的普通法制度、司法独立、资金及资讯自由流通、简单低税制，成为连接内地与全球的独特桥梁。他说，香港人始终具备韧性与毅力，每次经历挑战后都会强势回归。

李家超提到，最新全球金融中心指数显示，香港位列全球第三，金融科技、银行及保险领域全球居首，资产管理排名升至全球第二。2025年本港金融表现同样亮眼，恒指累升28%，日均成交飙升90%至320亿美元；全年IPO集资逾360亿美元，全球排名第一。资产管理方面，香港认可基金录得460亿美元净流入，单一家族办公室数目超过3380家，两年间增长25%。

在金融创新方面，李家超提到香港两大发展重点，一是养老金资本运用，香港投资公司每投放1港元公帑，可吸引超8港元长期民间资本；二是拓展新型专业服务，应对AI浪潮发展无形资产评估与融资，同时建设国际黄金交易市场，今年将启动中央结算系统试运。

不做旁观者 积极建设金融未来

数字资产领域同样迎来重要进展，李家超表示香港现有12家持牌数字资产交易平台，今年将提交立法建议，规管数字资产交易、托管、顾问及管理服务，在保障投资者权益的同时推动行业高质量发展。他强调，「面对金融未来，香港从不做旁观者，而是积极建设者。」

相关文章：汇丰聂智恒料港年底前超越瑞士 成全球领先跨境投资枢纽

 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
17小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
23小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
17小时前
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
家居装修
6小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
17小时前
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
影视圈
18小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
17小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
4小时前
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don't care」
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don&#039;t care」
即时中国
5小时前