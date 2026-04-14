Anthropic与特朗普政府讨论Mythos模型 强调国家安全优先于合约纠纷

据路透社报道，AI初创公司Anthropic早前因与五角大楼有合约纠纷，从而切断业务往来。但Anthropic的联合创办人Jack Clark周一表示，公司目前有与特朗普（Donald Trump）政府讨论其前沿AI模型「Mythos」。

据悉，Anthropic上月与五角大楼就军方如何使用其AI工具的护栏（guardrails）问题产生争议，导致该机构将Anthropic标记为供应链风险，禁止五角大厦及其承包商使用该公司的技术。惟其后Anthropic提起诉讼，并获联邦法官颁布禁制令，要求特朗普政府撤销对Anthropic的「供应链风险」认定。

Jack Clark表示，公司面临的是一项狭义的合约纠纷，不希望这妨碍到公司深切关心国家安全的事实。他亦指出，公司立场是政府必须了解这些技术，因此正在与政府讨论Mythos，未来也会就后续模型展开沟通。目前，Anthropic与美国政府会谈的具体性质、细节以及涉及的政府机构尚不明确。

被指网络漏洞识别能力前所未有

Anthropic于4月7日发布的Mythos，称是该公司「至今在编程与智能体任务方面能力最强的模型」。专家指出，Mythos在高阶编程方面的能力，使其可能具备前所未有的识别网络安全漏洞，并设计利用方法的能力。

