汇丰聂智恒料港年底前超越瑞士 成全球领先跨境投资枢纽

汇丰（005）第三届全球投资峰会今日（14日）于香港正式揭幕，集团新任主席聂智恒（Brendan Nelson）首次以新身份发表主题演说，他预期「香港有望于年底前超越瑞士，成为全球领先的跨境投资枢纽」，并指出本港资本市场强劲复苏，国际金融中心地位持续巩固。

全球经济转向服务贸易

聂智恒开场直言，汇丰以促进贸易为百年根基，不足3个月前完成137亿美元的私有化交易，是集团支持香港「连接中国内地与全球」核心定位的重要里程碑。他提到，今年首季香港新股集资逾130亿美元，创2021年来最佳季度表现，领先全球主要金融中心，印证本港国际金融中心实力。

聂智恒表示，全球经济正经历由货物贸易转向服务贸易的关键转型，在数字化驱动下服务业实现指数级增长。聂智恒强调，当前服务业贡献全球50%就业、占全球GDP达67%，吸引发达经济体近四分之三的外国直接投资。2025年英国服务出口按年升5%，较2015年实质增53%，亚洲凭借数字化投资优势，成为服务贸易增长的主要受益者。

中国AI发展与美形成差异化

谈及中国经济，聂智恒表示，中国设定2026年增长目标4.5%至5%，以积极财政政策支撑高质量发展，扩大服务消费与基建投资，同时以创新推动结构转型，持续市场开放将孕育庞大发展机遇。



人工智能方面，聂智恒指出，AI模型算力每四个月翻倍，2026年AI基础设施投资将再增70%，资本开支预计达6,500亿美元。中国在AI领域具备前沿创新实力，应用规模全球领先，企业倾向开放生态，与美国形成差异化发展格局。

亚洲过去五年出口攀升39%

全球经贸格局方面，聂智恒引用汇丰调查数据称，「即使市场波动加剧，94%受访者看好国际增长机遇，88%受访者认为当前是业务长期转型的难得良机。」亚洲过去五年出口攀升39%，2025年区内贸易创历史新高，近半亚洲贸易在区内完成，预计2030年区内跨国直接投资将翻倍至7,000亿美元。他特别提到，多项区域自贸协定相继落地，亚洲拥有32亿消费者，未来十年新增近十亿消费群体，南亚2018至2030年更蕴藏3.4万亿美元气候投资机会。



他同时介绍全球主要经济体政策方向，包括欧洲设定2035年国防开支占GDP达5%的目标，并推出大规模财政刺激；美国凭借AI优势、减税及放宽监管，维持全球增长核心动力。



聂智恒指出，2025年全球贸易增长7%、首破35万亿美元，优于预期，关税阻力被AI产业投资、区域贸易协定及美国消费动能抵销。但聂智恒警示，中东局势、能源价格飙升重创供应链，再度点燃通胀忧虑；冲突持续越久，能源成本推升通胀、压抑增长的间接效应越明显，各国货币政策面临紧缩压力，全球增长与通胀前景需谨慎看待。