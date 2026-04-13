永明冀年化保费今年再创新高 保险市场增速料平稳

去年香港永明金融录得年度化保费等值（APE）119亿元，按年大增46%，创出新高。行政总裁林嘉言期望今年APE再破纪录，并料年内保险市场增长乐观，但未必维持急速增长，因市场不确定性很高及竞争非常激烈，故今年增速将属平稳。

内地客买美元保单上升推动保费

林嘉言表示，去年APE录得佳绩，主要受惠几大因素，包括多渠道分销策略奏效，期内来自经纪渠道的APE按年大升1.5倍，而理财顾问及银保渠道带动的APE则分别上升52%及54%；高净值客户对保险产品的兴趣大增，以及中美息差阔吸引内地客买美元保单。他指，即使中美息差收窄，但仍存一定差距，故有助本港保险市场今年平稳增长。香港永明亦会继续物色更多合作伙伴，以助带动今年的业务增长。

亿元保单比例增至12%

他续指，去年来自高净值客户的新保单按年增长57%。保额超过1亿元的保单持有人占比增至约12%。香港永明为本港首家保险公司推出针对专业投资者（PI）的指数型万用寿险（IUL）产品，他说今年客户对IUL的兴趣有所增加，惟PI定义尚欠清晰，以致销售流程需待厘清。

今年理财顾问或突破4000人

香港永明金融的理财顾问人数由去年初2800增至去年底的3600。林嘉言指，目前的理财顾问人数已进一步增至3800，料全年将突破4000人，并维持明年增至5000人的目标。

香港对亚洲区净收入贡献近半

香港为永明亚洲业务的增长引擎，永明金融亚洲区总裁辛文祈（Manjit Singh）称，亚洲区对集团的净收入贡献比重为20%至25%，而香港对亚洲区净收入贡献比重则介乎40%至45%。

预计中美继续减息香港市场迎更多资金流入 展望今年投资市场前景，永明金融亚洲资产管理总裁邓斌表示，尽管地缘政治环境不确定，但对环球市场仍持正面看法，料中美仍会减息，看好AI及能源板块，因仍属发展初期，同时亦看好机械人及医疗保健板块。他指，在目前不稳的局势下，亚洲属全球增长的部分，香港又为投资枢纽，故反见更多资金流入。