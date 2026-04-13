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信银国际料今年支援黄金离岸人币交易结算 全年贷款有望双位数增长

商业创科
更新时间：20:19 2026-04-13 HKT
发布时间：20:19 2026-04-13 HKT

中信银行（国际）作为香港黄金交易所唯一指定结算银行，该行个人及商务银行业务总监袁妙龄表示，将支援黄金交易所以离岸人民币作黄金交易结算，目前正就此积极推进中，并有待计价等相关流程的改造，目标在今年落实以离岸人民币作交易结算，以加强香港作为全球最大离岸人民币业务中心发展。同时，该行会支持香港黄金交易数字化，现有项目在推进中。

楼市好转带动按揭

去年该行个人及商务银行的贷款有单位数增长，袁妙龄料今年贷款有望录得双位数增幅，其中或可受惠利率下降。她指该行将继续重点发展按揭贷款业务，而受惠利率回落、经济环境及楼市回暖，去年新造按揭规模按年大增1.3倍，今年首季新造按揭贷款及宗数按年分别上升38%及35%，按季同升约26%。在新造按揭中，跨境客户占了两至三成，与跨境客户增长数字相若。

中东局势令客户配置偏保守

财富管理业务收入方面，她指首季财管收入增长势头不俗，持续保持双位数增长。但自3月起，受中东战事导致环球局势动荡影响，客户整体投资偏好趋于保守和稳健，更多选择观望清楚局势后再作积极投资决定。而客户资产配置调整上，亦转向稳阵的收益类资产。

首季资产规模双位数增长

她又说，受惠香港有资金流入，该行首季的资产规模录得双位数增长。去年该行的存款增长13%。

她重申，维持个人及商务银行业务今明两年每年的营收目标为双位数增长、财管及私人银行的收入增长目标则为高双位数。去年其营收按年升26%，财管及私银收入同升40%。

今年聚焦私银及商务理财业务

该行今年将聚焦私银业务，故会继续投放资源于该业务及规模发展，过去3年已将私银人员增约38%至逾100人，专业投资顾问则增达50%。同时，该行著眼于另一大趋势「企业出海」．把握出海后企业家或高管等的财富管理需求。

另外，该行亦会聚焦商务理财业务。去年商务银行占个人及商务银行业务总经营收入 26.6%，她期望有关占比将持续提升。尽管爆发中东战事，但她指中资企业出海趋势不会大变，香港仍为最受惠企业出海的第一站，惟它们近月确会观望局势的变化。

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