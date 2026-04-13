Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TCL电子据报放售印度电视制造业务股权 盼筹逾2亿美元

商业创科
更新时间：16:00 2026-04-13 HKT
发布时间：16:00 2026-04-13 HKT

据彭博引述消息报道，TCL电子（1070）正考虑将其在印度的电视制造部门的部份股份出售给当地买家，以助发展业务。报道指出，TCL电子正与顾问机构合作，寻求透过出售股权筹集至少2亿美元，但目前仍在初步考虑阶段，最终可能无法达成交易。

今年股价累升逾三成

股价方面，TCL暂跌逾4%，报13.91元；不过，若以今年至今计，该股累升逾34%。公司早前曾宣布，将与日本索尼（Sony）成立电视制造合资企业。

报道又提到，今次出售是效法另一中国家电制造商海尔智家（6690）的做法。海尔智家去年底同意将印度子公司49%的股份出售予印度巴蒂集团和美国华平投资集团，以加强其「印度制造，服务印度」的策略。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
16小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
2小时前
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
10小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
时事热话
3小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
8小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
23小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
2026-04-12 15:40 HKT