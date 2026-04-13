TCL电子据报放售印度电视制造业务股权 盼筹逾2亿美元

据彭博引述消息报道，TCL电子（1070）正考虑将其在印度的电视制造部门的部份股份出售给当地买家，以助发展业务。报道指出，TCL电子正与顾问机构合作，寻求透过出售股权筹集至少2亿美元，但目前仍在初步考虑阶段，最终可能无法达成交易。

今年股价累升逾三成

股价方面，TCL暂跌逾4%，报13.91元；不过，若以今年至今计，该股累升逾34%。公司早前曾宣布，将与日本索尼（Sony）成立电视制造合资企业。

报道又提到，今次出售是效法另一中国家电制造商海尔智家（6690）的做法。海尔智家去年底同意将印度子公司49%的股份出售予印度巴蒂集团和美国华平投资集团，以加强其「印度制造，服务印度」的策略。