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内地加强网路直播打赏规范 8岁以下不准打赏 未成年需监护人同意

商业创科
更新时间：15:25 2026-04-13 HKT
发布时间：15:25 2026-04-13 HKT

中国网信办今日（13日）发布「加强网路直播打赏规范管理通知」，以规范网络直播营利行为，推动网站平台合规健康营运，维护网民合法权益。消息传出后，快手（1024）股价向下，暂跌逾1.4%至44.5元；阿里巴巴（9988）亦跌2%至123元；腾讯（700）则跌近3%至490元。

明示打赏规则 规范打赏开通

相关工作要求包括：明示打赏规则，不得采取多次跳转、冗长条款等方式；规范打赏营利权限开通，帐号如有违规记录，应在处置期满3个月后，再予以开通，帐号禁言的应同步暂停其打赏营利权限，时长为禁言期限的2至3倍；提供打赏限额功能，让用户设定个人单次、单日打赏最高金额。

平台应提供打赏提醒功能

同时，应提供打赏提醒功能，平台应合理设定用户打赏提醒触发条件、提醒方式及提醒频次，将相关功能预设为开启状态，并允许使用者自行修改相关设定；规范打赏金额排名，未经用户同意，网站平台不得公开展示用户充值打赏、购买礼物等消费统计资料；规范打赏互动，不得含有违法和不良讯息，不得透过打赏返现、自我打赏等方式诱导用户打赏。

此外，完善未成年人保护机制，不得向8岁以下未成年人提供打赏服务，向8岁至16岁未成年人提供打赏服务，应征得其监护人同意，向16岁以上的未成年人提供打赏服务，亦应征得其监护人同意或核验其收入证明资料。

至于其他工作要求，还包括建立打赏营利行为负面清单、加强异常打赏识别处置、完善投诉举报受理机制，以及加大处置和曝光力度。

网信办又指，各地部门要切实履行属地管理责任，督促属地网站平台履行主体责任，明确相关责任人，对照通知要求开展自查自纠，加强网络直播打赏管理，优化完善直播打赏功能，坚决遏制网络直播打赏乱象，促进行业健康发展。
 

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