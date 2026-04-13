汇丰调查指98%料波动成常态 聚焦亚洲寻增长 AI及能源成决策关键

汇丰在港举行全球投资峰会（HSBC Global Investment Summit）前夕发布调查指出，企业高层及机构投资者作出重新部署以寻求增长时，正优先聚焦亚洲，尤其是中国内地。调查显示，94%香港受访者仍然看好国际增长机遇。随著他们重新评估营运地点及投资方式，超过八成（82%）预期未来3年将进行中等至显著程度的业务调整。

大众预期工作模式将改变

对国际企业及投资者而言，在决定增加市场配置时，人工智能及数据基建与能源成本（51%）是最重要的考虑因素之一，仅次于增长前景及客户需求（52%）。香港受访者认为，未来3年人工智能的最大潜在效益在于提升生产力及效率（60%）和降低营运成本（55%），反映大众预期工作模式将出现转变。与此同时，全球49%机构投资者表示，在当前经济环境下，为客户部署2026年投资组合时，最普遍的策略是增加对人工智能及科技主题的配置。

此外，98%香港受访者认为，波动已非短暂现象，而是全球经营环境的常态。因此，92%本地企业及投资者重新调整资本配置策略，87%表示较5年前更愿意接受权衡过后的风险。

全球化格局趋向区域为本

根据调查显示，全球化格局更趋向以区域为本，94%香港受访机构计划于未来5年增加跨境贸易或投资，95%预期相关资金流将更集中于区内的网络。最多全球受访者（41%）认为，未来5年的对外经贸关系中，中国内地会变得更为重要，而香港受访者相信中国内地（75%）、东盟（38%）及欧洲大陆（37%）的重要性会增加，反映他们专注于亚洲市场。

调查又显示，91%香港企业与投资者正积极增加在高增长市场的资本配置，反映出即使面对市场波动，仍对长期回报抱持信心。

是次调查于3月中旬进行，正值全球发生多项重大事件，受访对象涵盖10个市场共3,000名国际企业及机构投资者，其中包括300名香港受访者。结果显示，在过去十年累积多重全球冲击后，企业一直调整策略，并继续投资。