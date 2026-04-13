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传荣耀与字节跳动洽「豆包手机」合作 曾因谨慎态度错过机会

商业创科
更新时间：11:40 2026-04-13 HKT
发布时间：11:40 2026-04-13 HKT

据内媒《蓝鲸新闻》引述消息报道，内地智能手机巨头荣耀正与字节跳动就「豆包手机」的相关合作展开接洽。报道指，在字节跳动与中兴通讯（763）合作推出第一代「豆包手机」之前，其最先接触的手机厂商是荣耀。不过，荣耀当时对此采取较为谨慎的态度，变相错过了该机会。

手机商需深度改造及开放权限

据悉，豆包手机助手的核心技术在于获取「系统级操作权限」，意味着AI能够实时「看见」用户的屏幕内容，并直接代替用户执行点击、滑动等操作，即所谓的「UI Agent」，并代表要求手机厂商对操作系统底层进行深度改造并全面开放权限。

另外，报道指荣耀正在加紧研发原生系统级AI应用，并积极投入「Claw龙虾」相关专案中。

事实上，荣耀与字节跳动在AI领域此前已有多次合作基础。早于2024年6月，荣耀已率先接入豆包大模型，应用于文档问答、会议纪要等智慧办公场景；2025年10月，双方合作进一步升级，荣耀发布搭载MagicOS 10的Magic 8系列手机，并伙字节跳动旗下的「火山引擎」，为手机助理YOYO增加联网问答、智慧识图等多场景服务能力。

在2025年3月，荣耀曾高调发布「阿尔法战略」，宣布在未来五年内投入100亿美元（约780亿港元），全力向全球领先的AI终端生态公司转型。

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