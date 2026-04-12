李斌指电池及晶片占电动车成本逾50% 倡推动标准化 料行业可省千亿元

蔚来（9866）董事长李斌指出，目前电池及晶片合共占智能电动汽车成本超过50%，产能验证、组织生产等环节成本高昂。他建议推动电芯标准化，并由相关部门组织车企统一晶片种类，制定可互换标准，此举不仅有利于国产晶片上车，更可为行业带来超过1000亿元（人民币）的降本机会。

李斌出席内地智能电动汽车发展高层论坛时表示，目前行业电芯规格不统一，以及晶片种类繁多，严重影响成本效率、市场响应能力及行业竞争力。他提及，智能电动车技术迭代远超燃油车，多重迭代需求叠加，加剧供求矛盾，行业普遍面临「增产不增收、增量不增利」的问题。

苏波：2030年国内新能源车渗透率逾70%

同场的国家制造强国建设战略咨询委副主任、工信部原副部长苏波表示，「十五五」是中国从汽车大国迈向汽车强国的决胜期，新能源汽车须承担制造强国、科技强国、交通强国及「双碳」目标的使命。他预期，到2030年，新能源汽车将成为汽车市场绝对主体，国内渗透率将超过70%，「十五五」末期有望提前实现新能源汽车强国目标。