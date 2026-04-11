千亿诉讼开审前 马斯克放弃天价赔偿 转求踢走奥特曼 OpenAI斥「法律突袭」

全球首富马斯克与ChatGPT母公司OpenAI的官司定于今年4月27日正式开审，惟在距离开庭前的数周发生戏剧性转折。据彭博报道，马斯克放弃向OpenAI索取逾千亿美元的天价赔偿，并要求法院撤销OpenAI的营利化转型，及踢走行政总裁奥特曼。OpenAI表示，马斯克突然改变其在诉讼中的诉求方向，此举构成「法律突袭」。

批OpenAI接受微软注资后营利化

马斯克在2024年入禀控告OpenAI及微软，指控OpenAI在接受微软数以十亿美元计的注资并计划重组为盈利性机构后，已背弃了其作为非牟利研究机构的创立使命。

今年1月，马斯克曾向法庭表明，鉴于OpenAI估值出现大幅增长，他要求被告赔偿790亿至1340亿美元的「不当得利」。若最终判决支持该金额，将成为美国历史上规模最大的赔偿金额之一。

胜诉后资金将返还OpenAI

然而，马斯克的律师团队在本周最新提交的文件中突然表示，若在审讯中胜诉，赢得的任何资金应全数返还给OpenAI而非马斯克。同时，马斯克要求法庭撤销奥特曼作为OpenAI行政总裁及董事会成员的职务；同时希望法庭撤销OpenAI的营利化转型，并对其未来的融资和交易进行监管，确保公司不偏离初心。

面对马斯克的变阵，OpenAI在周五深夜向法庭提交文件，直斥马斯克在最后关头提出的诉求目标旨在「暗算被告、扰乱诉讼程序，同时试图重塑其关于本案的公开叙事」。

OpenAI强调，这些临门一脚提出的建议「在法律上不当、在事实上缺乏支持」，并指出这种修改诉求的做法，将迫使OpenAI必须提出与原本案件完全不同的证据和证人来作供。