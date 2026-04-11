Tesla首度获欧洲批准 荷兰准许「全自动驾驶监督版」上路

荷兰监管机构已正式批准Tesla在配备人类驾驶员的监督下，于高速公路及城市街道使用其自动驾驶软件，这是Tesla首度在欧洲获得同类批准。荷兰车辆管理局发声明表示，正确使用这种驾驶辅助系统，将对道路安全作出积极贡献。受惠于利好消息影响，周五盘后交易中，Tesla股价上涨0.6%，收报351.3美元。惟年初至今，该股累计下跌逾22%，表现落后于美国大盘。

荷兰车辆管理局表示，经历长达18个多月的严格测试与分析后，正式批准Tesla名为「全自动驾驶监督版」技术。该系统允许车辆进行自动转向、煞车及加速；另外，荷兰车辆管理局表示，现已向欧盟委员会提交在整个欧盟范围内认证该技术的申请。所有成员国随后将对该申请进行投票，该系统需在负责委员会中获得多数支持，才能在欧盟范围内正式生效。

即使未能获得多数支持，个别国家仍可自行决定允许该技术使用。Tesla上月表示，预计今年夏季可能获得欧盟范围内的批准。

自动驾驶为特斯拉增长核心

事实上，广泛采用全自动驾驶（FSD）技术是Tesla增长战略的核心。Tesla目前的万亿美元估值，很大程度建基于行政总裁马斯克的一项赌注，即透过AI驱动的自动驾驶软件及自动驾驶的士（Robotaxi）成为主要收入来源。

欧洲销量2月录得逾一年来首次增长

另一方面，Tesla同时寄望于自动驾驶软件来提振车辆销售。受制于车型老化，加上马斯克极右翼政治言论令部分消费者却步，Tesla近期在欧洲的销售明显放缓。直至今年2月，其欧洲销量才录得逾一年来的首次增长。

目前全球多家车厂正在研发自动驾驶系统，平治、福特及宝马等传统车厂虽已在德国等地推出「无形之手」（hands-free）驾驶技术，但仅限于特定高速公路及有限速度。相反，Tesla是首个能在更广泛场景下使用的系统。单在荷兰，目前已有约10万辆Model 3及Model Y符合升级FSD软件的资格。