市场环境逆转 SHEIN估值缩水7成 商业模式优势大减 被传统零售商赶上

全球最大快时尚零售商SHEIN近年积极寻求上市，但面对小额包裹征税、可持续发展法规等政策风险，其估值已错过黄金时期，从1000亿美元降至近期仅300亿美元。上市地亦传出从英美辗转改至香港。专家拆解，近期中东局势及AI时代崛起，大大削弱SHEIN的商业模式优势，重新被传统零售商迎头赶上。

传转来港上市 估值仅300亿美元

过去较长时间SHEIN一直寻求在伦敦交易所上市，但一直未获监管部门批准，去年有传已透过保密形式，转向港交所提交上市申请，目前未见进展。SHEIN过去多轮融资成功令估值急速膨胀，至2022年时高达1000亿美元，但迟迟未上市，盈利能力已率先减弱，据报前期投资者要求压低估值上市，去年估值一度降至300亿美元。

事实上，SHEIN早年在政策红利之下市占率急速上升，但近年市场环境已逆转。过去透过电商模式，在贸易上视为「小额包裹」可获豁免关税，但去年美国关税战再度开打，已率先取消有关税项，至于欧洲亦在去年底通过取消小额包裹关税豁免，将于今年中实施。

另一边厢，SHEIN主要业务市场的欧洲，正对快时尚收紧可持续发展要求，包括法国去年通过《反快时尚法案》，针对其商业模式造成浪费问题，征收环境费，并限制广告宣传；意大利亦指控SHEIN「漂绿」，要求该平台提交受认证的可持续发展产品标签，进一步添加SHEIN的营运成本。

环保法规增营运成本

据电商分析机构eCommerceDB推算，去年SHEIN的收入约835亿美元，按年仍大增约1.2倍，净利润亦预期录得20亿美元，增长达82%，但仍较市传的指引预测逊色。

VT Markets首席分析师杨允睿表示，SHEIN面临的经营压力在今年特别显著，主要由于中东局势推高原料及运输成本，本身追求薄利多销的快时尚面临较大的加价压力，但电商消费者却对价格较敏感，造成产品吸引力下降。

他续指，近年AI普及，亦将快时尚的行业优势显著削减，拉近与传统零售模式的差距，「传统零售商惯常每季为产品周期，快时尚的改款时间都是以周为单位，但借助AI发展，传统零售商从设计到生产，可以缩短到半季、月。」

专家：向实体店方向靠拢

不过他认为，SHEIN虽面对重重挑战，估值仍有进一步压力，但经过多年发展，已出现较成熟的快时尚模式，也获得固定的消费客群，形成一道护城河，「成长速度可能会变得较慢，但不会直接转盈为亏。」他续指，在传统零售商追上快时尚模式同时，SHEIN亦会向开设实体店方向靠拢，「消除『快等如烂』的标签」，料服装零售行业的经营模式长远趋向一致。

另外，杨允睿提出，由于快时尚模式前景仍然不明，但电商发展仍是大势所趋，投资者不妨关注产业链上其他「必胜」板块，包括掌握跨境支付风控，以及AI 需求预测的服务商，「无论买裙子裤子，只要交易就有收费。」他举例指，蚂蚁集团正具备相关业务，亦更符合目前市场投资偏好，这类企业未来上市时的投资潜力将更高。