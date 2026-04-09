迪士尼据报未来几周内裁员千人 营销部门料成重灾区

据《华尔街日报》引述消息报道，迪士尼计划在未来几周内裁减最多1,000个职位，为集团新任行政总裁Josh D’Amaro领导下重组计划的一部份，而受影响部门主要集中在近期整合的营销部门。

报道指出，此次裁员正值迪士尼面临串流媒体服务获利疲弱、票房收入下滑，以及串流媒体领域竞争加剧等挑战。

2022年至今裁员超过8000人

报道又指，自迪士尼前行政总裁艾格（Bob Iger）于2022年重返该职位后，集团随即进行大规模重组以来，并已裁员超过8,000人。至于最新一轮裁员计划，亦是在Josh D’Amaro今年接任之前就已开始。

截至2025财年底，迪士尼拥有23.1万名员工，其中约80%在包括主题乐园业务的体验部门工作。据悉，今次裁员大部份发生在娱乐、ESPN及企业营运部门；相反，主题乐园及邮轮业务则持续增长。

