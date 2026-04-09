Meta推汪滔加盟后首个AI模型Muse Spark 一改过往开源策略

据彭博报道，Meta周三发布新一代人工智能模型「Muse Spark」，为行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）斥资数十亿美元重组AI部门以来的首个重要产品。消息公布后，Meta（META）股价周三急升6.5%，收报612.42美元。

历时9个月开发

Muse Spark由Meta新成立的Superintelligence Labs（MSL）团队研发，该团队由AI总监汪滔（Alexandr Wang）领军。该模型历时9个月开发，内部代号为「Avocado」。值得注意的是，有别于该公司过往开源策略，Muse Spark采用封闭式设计，不会对外公开其代码及技术细节。

Meta高层承认，Muse Spark在部分领域仍不及OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude或Google的Gemini，但强调这只是「发展轨迹上的早期数据点」，未来将推出更大规模型号。该模型提供「即时」、「思考」及「沉思」三种推理模式，擅长解答科学、健康及数学问题，但程式设计相对较弱。

训练过程采Qwen等模型

此外，Muse Spark的训练过程采用了阿里巴巴旗下开源模型Qwen，以及OpenAI和Google等第三方模型。Meta发言人回应称，公司采用业界通用的「蒸馏」技术，并设有严格安全措施，透过学习公开模型，提升自身模型能力。

考虑未来推订阅制收费

Muse Spark将用于改进Instagram、Facebook及WhatsApp等应用，目前已为早期购物助手搜索功能提供支援。Meta AI现时维持免费，但公司正考虑未来推出订阅收费模式，并可能向开发者出售API存取权限。