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OpenAI拟预留IPO股份予散户投资者 称看到「非常强劲需求」

商业创科
更新时间：10:25 2026-04-09 HKT
发布时间：10:25 2026-04-09 HKT

备受市场关注的OpenAI正在筹备IPO之际，计划预留一部份股份予个人投资者。集团财务总监Sarah Friar接受外媒访问时表示，公司在最新一轮融资中已开始测试散户参与，并看到「非常强劲的需求」。

必须人人参与 非极少数人受益

Friar指出，人工智能行业需要获得信任，因此让更多人参与股权结构是重要一环，并指「必须是人人参与，而不是只有极少数人受益，而其他人被抛在后面」。

她又指，公司最初计划透过摩通、摩根士丹利及高盛等投行，从个人投资者筹集10亿美元，但最终集资金额是目标3倍，创下这些银行有史以来规模最大的私募纪录。

拒绝就IPO时间表置评

此外，有消息指OpenAI一直与银行家洽谈最早第四季进行IPO，Friar则拒绝就IPO时间表置评；不过，她指OpenAI这样规模的公司来说，「看起来像一家上市公司，行事方式也像一家上市公司，这是良好的做法」。

报道提到，另一备受关注的潜在新股SpaceX预计最快6月上市，据报亦将有近30%的股份出售给散户投资者。Friar对此表示，「每个人都想拥有火箭公司的股份——我亦希望每个人都想拥有ChatGPT股份，这对消费品牌很有帮助」。
 

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