中东战况仍未明朗 股市走势仍反复｜古天后

4月9日，部份时间有阳光，初时有薄雾，日间天气炎热。美国与伊朗同意暂时停战两周，霍尔木兹海峡可望重开，而卡塔尔亦据报着手恢复液化天然气（LNG）生产，以纾缓能源危机忧虑，油价急挫逾一成。油价回落令通胀有望降温，市场再度押注美国今年内减息，刺激环球股市周三强劲反弹，道指一度爆升逾1400点，俗称「恐慌指数」的VIX波动指数最多急回22.77%至19.91。道指收市报47909，升1325点或2.85%；标指升165点或2.51%，报6782；纳指大幅反弹617点或2.8%，报22635。纽约期油收市跌16.41%，每桶报94.41美元，日内一度低见91.03美元，跌幅达19.4%；但今早有消息指黎巴嫩被以色列空袭，纽约期油回升至97美元水平。

Meta推出集团首个重要的人工智能模型Muse Spark，股价收市急升6.5%，亚马逊及Alphabet分别升3.5%及3.9%。费城半导体指数升6.3%，报8510创历史新高，美光（Micron）急升7.7%。能源板块回落，西方石油（Occidental）股价急跌5%，美国LNG出口商Venture Global跌9.7%；大型油企埃克森美孚及雪佛龙股价分别跌4.7%及4.3%，雪佛龙为表现最差道指成份股。之前挨沽嘅航空股喺油价回落下大幅反弹；美国航空及联合航空股价分别回升5.6%及7.9%；达美航空警告6月底前的燃料成本将增加20亿美元，股价回升3.8%。

油价回落有助通胀降温，交易员再度押注联储局今年内减息。掉期市场显示年底前美国减息机会从本周初近乎零，跳升至60%，相比之下，美伊战争爆发前预期减息超过两次。美国联储局3月议息纪录显示，大多数与会者认为，如果油价上涨冲击劳动力市场及消费者钱包，伊朗战争可能导致局方需要采取宽松货币政策，官员们维持共识预期今年将减息一次。美汇指数一度急回1.33%，至98.525水平，日圆涨1.08%，至157.89兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾反弹半成，升至72841美元3周高位。

港股重展升势 需企稳26300

美伊暂时停火，中东局势稍为缓和，亚太区股市及美股股指期货做好，港股假期后裂口高开，恒指裂口高开656点，重越250日线约25150及20日线25350，盘中一度升817点见25934，全日升776点，报收25893，成交额3724亿元，尚算配合升势。中东局势降温令油价急回，利好股市，目前仍需观望霍尔木兹海峡能否顺利重启，以及油价会否继续向下，市场风险胃纳方有机会再进一步扩大。

港股暂时总算成功突破下降轨约25400，至于大市要重展升势，必需要重越50及100日线约26150-26200，成功企稳26300水平，技术走势上重返头肩顶形势之颈线上，才会吸引更多资金入场。由于科技股目前收复力度仍不足，暂难言已回复升势。料大市仍会随中东局势变化而反复。短线留意下方支持25600/25400，上方短线阻力为26000/26200。

由于昨日遗下巨大上升裂口，如今明两日回补裂口约25300水平后，要企稳20日线，即守稳25400水平，企稳于下降轨之上，港股方能摆脱劣势，短线于25400-26000水平进行整固，再突破颈线26300，港股方有条件再展升浪。

古天后