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中东战火环境无阻商业交易 Bioniq售予Herbalife 交易总值最高12亿

商业创科
更新时间：20:30 2026-04-08 HKT
发布时间：20:30 2026-04-08 HKT

在中东地区快速扩展的个人化营养科技企业Bioniq，日前宣布出售主要资产予全球营养品牌巨头Herbalife，交易总值最高可达1.5亿美元（约11.7亿元），交易预计今年第二季完成。有关交易正值中东战火持续升温之时，适逢杜拜政府推出的总值10亿迪拉姆（约21.2亿港元）的经济支援方案。

Bioniq核心团队加入Herbalife全球管理层

Bioniq总部位于伦敦，近年于阿联酋及中东地区快速扩展，在完成交易后，Bioniq创办人Vadim Fedotov及核心团队，将加入Herbalife全球管理层，进一步推动相关业务发展。Vadim Fedotov表示，加入Herbalife将有助加快公司将个人化健康方案带给全球更多用户。

中东急速发展

Bioniq自2021年进军阿联酋以来，已透过与阿布扎比文化与旅游部、沙特Al Borg Diagnostics等机构合作，迅速建立区内业务基础。

中东地缘政治局势紧张，战事冲击投资者气氛，杜拜政府则宣布推出总值10亿迪拉姆的经济支援方案，涵盖企业费用延迟、商业流动性支持及投资环境优化等多项措施，旨在于地缘风险升温的背景下释放稳定讯号，确保经济活动与投资动能持续运转。


 

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