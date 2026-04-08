富途指3月首次期权交易用户按月增15% 总交易金额增25%
更新时间：18:20 2026-04-08 HKT
发布时间：18:20 2026-04-08 HKT
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自2026年2月底开始的地缘政治突变，导致股票市场经历持续震荡，在此期间香港投资者正迅速调整投资策略和组合，正运用期权等投资工具以对冲市场风险。据富途平台最新数据显示，在2026年3月，于平台上进行首次期权交易的人数, 按月增幅达15.3%；同期客户总期权交易金额亦录得25.1%的升幅。
更多新晋期权投资者正在入场
富途表示，数据反映更多新晋期权投资者正在入场，整体期权投资者也加大了部署力度。富途续指，地缘政治紧张局势等因素加剧市场波动，促使越来越多香港投资者将期权视为其投资组合中不可或缺的「减震器」，投资者正深入运用其风险对冲与收益增强功能，借此管理持仓风险及锁定利润，而富途亦持续关注香港市场投资需求变化，为香港投资者提供全面的期权产品种类。
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