渣打指企业转用人币融资或年悭2%成本 贸易和供应链方面已广泛使用

渣打发布人民币国际化报告《流动的人民币：企业跨境新动能报告》，显示全球企业在贸易和供应链方面已经广泛使用人民币，但在融资和财资管理方面则有待进一步增长。报告调查全球19个行业近300家大型企业，发现亚洲贸易活动、供应链系统及资本市场的建设发展，为全球企业更广泛地使用人民币创造条件。伦敦证券交易所数据亦显示，企业转用人民币进行营运资本融资，每年或可节省高达2%成本。

近四分一企业拟增人币融资

受访企业中，23%收入及25%成本涉及人民币敞口，但仅14%债务以人民币计价，反映企业在营运敞口与融资策略之间旳人民币使用存在落差。调查又显示，24%业务涉及人民币的企业，计划未来三年增加在岸及离岸人民币融资。

渣打中国开放及人民币国际化团队主管吴雅思表示，随著中国《十五五》规划强调拓展人民币于国际贸易和投融资的使用，加上香港将人民币业务资金安排总额度增至2,000亿元，增强离岸流动性及便利贸易融资，配合「超级联系人」优势，有望进一步推动人民币国际化。

不同地区使用模式有所差异

报告提到，人民币国际化已经在多个领域取得显著进展，现时人民币跨境支付系统已连接124个国家和地区的1,500多家金融机构，交易量按年增长约43%，市场基建已日益完善。

此外，不同地区在人民币使用模式上有所差异，在大中华及北亚地区，企业正逐步将人民币的使用从结算扩展到融资和流动性管理；在东南亚，人民币的使用在很大程度上受供应链推动；而在中东和部分非洲国家，人民币的使用则主要集中在能源和基建项目领域；在欧洲和美洲，人民币的使用则更多通过资本市场发行和有选择的融资多元化实现。

