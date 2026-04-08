超微电脑涉走私Nvidia晶片往中国 独立董事会启动内部调查

据彭博报道，超微电脑（Super Micro Computer，SMCI）宣布，其独立董事委员会已委聘律师事务所，就上月两名员工和一名承包商因向中国销售伺服器而被起诉一事展开内部调查。该股周二升2.8%至22.67美元，惟该股今年以来累跌逾22%。

独立董事主导调查 不设明确时间表

超微电脑周二发声明表示，独立董事尚未为调查设定明确时间表，待调查完成后将提供更新消息，在此之前不会进一步置评。公司同时启动全球贸易合规计划的内部审查，由总法律顾问兼代理合规官领导，审查结果将向董事会独立董事汇报。

涉违反出口管制法 三被告不认罪

报道指出，美国检方指控超微联合创始人廖益贤（Wally Liaw）、曾任台湾办事处总经理张瑞沧（Steven Chang）及外部承包商孙廷伟（Willy Sun），涉嫌非法将价值数十亿美元、配备Nvidia晶片的伺服器转售至中国，违反出口管制法。三人被指将硬件售予一家未具名的东南亚公司，再协调最终运往中国客户。不过，三人均已否认控罪。