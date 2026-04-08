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Anthropic「神话」新模型伙12科企测试 称「能力过大」 未向公众开放

商业创科
更新时间：11:44 2026-04-08 HKT
发布时间：11:44 2026-04-08 HKT

AI初创公司Anthropic周二（7日）发表Mythos（神话）新一代模型，并同步启动Project Glasswing联合项目，邀请亚马逊、苹果及微软等科技巨头测试模型，以提前识别网络安全漏洞；不过，公司称该模型能力过于强大，在代码与漏洞扫描能力上展现出「破坏性」的跨代提升，基于安全考量下，目前尚无向公众开放Mythos的计划。

设Project Glasswing作先发防御

是次联合项目参与方还包括博通、思科、CrowdStrike、谷歌、摩根大通、Linux基金会、Nvidia、Palo Alto Networks及Anthropic自己，合共由12家机构发起。

Anthropic表示，Project Glasswing被定位为先发防御行动，长期目标则是让用户能够安全使用同等能力级别的模型。为此，Anthropic计划先在即将推出的Claude Opus模型上开发和验证相关安全防护机制，在风险可控的条件下完成叠代，再逐步推进更高能力的模型开放。

另据美媒《The Information》报道，Anthropic年化收入已突破300亿美元，超越OpenAI；若延续目前增速，最快3个月内可触及年化收入1,000亿美元。

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