业界吁「出海专班」变全球化指挥中心 针对地缘政治设预警中心

本港已成立「出海专班」，配合国家策略协助内地企业「走出去」。然而，在全球地缘政治局势变化背景下，内地企业「走出去」正面临不少挑战。孖士打律师行商业业务管理合伙人夏卓玲接受本报专访时指出，现时企业出海最缺乏的并非决心，而是合规、法律、税务、融资及风险识别等综合识别能力。她建议将现有的出海专班升级，从推广角色转变为「企业全球化指挥中心」。

夏卓玲表示，企业普遍缺乏综合专业能力，建议将专班转型为「一站式专业服务平台」，涵盖海外投资法律尽职调查、国际仲裁与调解、跨境税务架构设计，以及全球供应链布局分析等范畴。平台还可统筹香港法律、会计及金融界组成专家库，为企业出海提供跨专业协同支持。总结来说，出海专班应从推广角色转变为真正的「企业全球化指挥中心」，让专业服务进一步成为香港新经济动能的引擎。

打造「出海金融方案」

针对地缘政治带来的不确定性，夏卓玲建议专班设立「风险预警中心」，定期发布针对中国企业活跃地区的市场风险报告，协助企业应对法律制裁、知识产权纠纷及供应链中断等挑战。同时，香港作为国际金融中心，可为出海企业打造「出海金融方案」，为企业提供人民币跨境结算与避险、对接海外项目融资及ESG融资等服务。

在法律服务方面，夏卓玲强调，香港作为内地与国际法律制度的「制度接口」，能协助企业理解不同司法管辖区的要求，减低执法与合规风险。香港拥有普通法制度及国际仲裁中心的优势，更是国际调解院总部所在地，可为企业提供中立、高效的争议解决渠道。大湾区的「港资港法」及「港资港仲裁」安排，亦让内地企业可利用香港法律处理海外相关纠纷，降低诉讼成本与司法不确定性。

对于外国法律服务机构在内地设点，夏卓玲认为，这是全球市场化和专业服务国际化的自然发展趋势，有助提升内地整体服务标准，同时不同地区的专业服务机构能为企业提供互补性的选项。她指出，香港法律界的优势在于普通法制度、成熟的商事法规环境、跨境交易经验，以及拥有兼通内地制度与国际规范的双语法律人才。