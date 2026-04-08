巴拿马港口公司对马士基启动仲裁 斥与巴拿马共和国站同一阵线违背合约

长和（001）旗下巴拿马港口公司发声明表示，已就巴拿马港口公司货柜码头被接管后续事件，正式对马士基启动仲裁程序。有关仲裁程序乃基于一份长期合约，订明巴拿马港口公司于巴拿马之港口货柜码头的专属营运安排，并透过巴拿马港口公司一系列营运设施及资料，促进双方以协作方式发展业务。

然而，马士基违背该合约，并跟巴拿马共和国站在同一阵线，配合该政府针对巴拿马港口公司之国家行动，藉著安排货柜码头新营运商执行接管事宜，谋求取代巴拿马港口公司。早已广受非议的是，于今年2月23日，巴拿马政府藉极端行政手段，驱逐巴拿马港口公司并将之排除于货柜码头营运外，强行接管货柜码头，并就巴尔博亚港货柜码头，与一家与马士基联属、并已使用巴拿马港口公司之营运设施及资料之新营运商，签订一份预早安排之特许经营合约。

仲裁程序将于伦敦进行

公司指出，这次对马士基所启动之仲裁程序将于伦敦进行。巴拿马港口公司向马士基提出之索偿，属独立于、且不影响巴拿马港口公司就巴拿马政府违反合约及损害投资者权益之行为，而对巴拿马政府持续采取之追究行动。

巴拿马港口公司将积极推进以仲裁程序向马士基索偿，以及对巴拿马政府提出的申索，并保留其他一切权利及追索权。