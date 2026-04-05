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Starbucks完成出售中国零售业务股权予博裕 续计划增门店至2万间

商业创科
更新时间：09:04 2026-04-05 HKT
发布时间：09:04 2026-04-05 HKT

路透报道，连锁咖啡店星巴克（Starbucks）宣布，已完成与博裕投资（Boyu Capital）的合资交易，出售其中国零售业务60%的股权，星巴克将保留剩余40%股权，并继续向合资企业授权品牌及知识产权。

目前中国约有8,000间星巴克门店。该公司表示，计划与博裕合作将门店数量增加至2万间。

中国仍是最具潜力市场之一

星巴克中国首席执行官刘文娟在声明中表示，中国仍是最具长期发展潜力的市场之一，期望透过深度本土化，释放巨大增长潜力，今次合作令集团能够以更快速度、更高速率、更精准战略实现增长。

博裕资本期望双方合作长远提升品牌影响力，这间另类投资公司成立于2011年，持有逾200间投资组合公司，在香港、北京、上海、新加坡均设有办事处。
 

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