OpenAI人事大变动 COO转攻私募合作 向企业销售软件

有传今年内启动IPO的OpenAI，管理层出现重大变动，据彭博报道，OpenAI长期担任首席营运官(COO)的Brad Lightcap将转任「特别项目负责人」，直接向行政总裁奥特曼汇报。他的主要工作之一是推动 OpenAI 与私募股权公司合作，向企业销售软件。该公司最近任命的首席营收官Denise Dresser将接手Lightcap的部分原有职责。

与此同时，首席营销官Kate Rouch因专注癌症治疗而辞职，并计划在健康状况许可下以更有限的职责回归岗位。公司正在寻找新的首席营销官人选。

此外，负责AGI业务、并统筹公司核心业务的首席执行官Fidji Simo，也将因神经免疫疾病需要接受新疗法，预计休假数周。

OpenAI声明：加速企业级应用落地

这些人事变动发生在 OpenAI 刚完成1220亿美元融资、估值达8520亿美元，并且正在寻求上市的关键时刻。

OpenAI声明强调，公司正专注于推进前沿研究、扩大接近10亿用户规模的全球用户基础，并加速企业级应用落地。公司具备持续执行战略的能力，能够保持稳定和发展动能。

