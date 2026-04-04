Anthropic「封杀」龙虾 使用OpenClaw等工具需额外收费

人工智能初创公司Anthropic宣布，自4月4日起，Claude 订阅方案不再涵盖 OpenClaw（俗称「龙虾 」） 等第三方工具的使用额度，订阅用户若继续透过OpenClaw使用 Claude，必须采用按用量计费，费用另外计算。

必须采用「按量付费」方案

根据该公司周五发给用户的电邮，自4月4日美东时间下午 3 点起，用户「将无法再使用 Claude 订阅额度于第三方工具，包括 OpenClaw」。如果用户想继续透过 Claude 使用 OpenClaw，就必须采用「按量付费」方案，并且会与 Claude 订阅分开计费。

原订阅方案非为第三方工具设计

Anthropic Claude Code 高层 Boris Cherny 表示，用户仍然可以透过 Claude 登录使用这些工具，但需要额外的使用套组，或使用 Claude API 金钥。他说：「我们一直努力满足 Claude 不断增加的需求，而我们的订阅并非为这些第三方工具的使用模式设计。容量是一项需要谨慎管理的资源，我们优先服务使用我们产品和 API 的客户。」

OpenClaw创办人表示，他与董事 Dave Morin曾试图说服Anthropic，「但我们能做到的最好结果只是将此政策延后一周」。

Anthropic近日推3款类似功能产品

事实上，Anthropic近日陆续推出了Claude Code Channels（整合 Telegram 与 Discord 的代理人介面）、Claude Cowork（面向知识工作者的企业版代理人平台），以及 Claude Dispatch（透过手机远端控制桌机执行任务）。据报这三款产品的功能与 OpenClaw 高度重叠，有科技媒体更直接将Claude Code Channels 称为「OpenClaw 杀手」。

