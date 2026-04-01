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港大拟发10亿美元债 张翔回应称大学财政稳健 对未来发展有信心

商业创科
更新时间：09:43 2026-04-01 HKT
发布时间：09:43 2026-04-01 HKT

政府推地办北都大学城，奈何政府财政紧张，难全力支持有意参与的大学，故有关大学或需自行融资。其中已示意参与大学城发展的香港大学日前正式表示已签订10亿美元（约78亿港元）中期票据集资计划，将可发行债券应付资金需要。昨早港大校长张翔在一活动上被问到发债计划时仅回应说，大学财政稳健，对未来发展有信心，未有进一步透露详情。

对于港大发债，市场人士相信港大在政府支持下，其还款能力不成问题；发行货币单位应为港元或美元，亦会获市场受落。不过，机构投资者可能会因港大发债没有外部信贷评级而多了重考虑，举例指保险公司凡涉及没信贷评级的债券投资会有较高的资本要求，而坊间又有其他投资选择，故未必会买入港大债券。

今明举办路演投资者会议

该名人士认为港大债券更适合没资本要求的机构投资者，以及私人银行等高净值客户的胃纳。他指港大发债的息率可参考类近科学园的债息，估计港大的债息将介乎科学园与政府债息水平之间，发债年期为10年期或以下。

据报港大透过汇丰于今明两日（4月1日至2日）举办非交易路演投资者会议，为发债铺路。若然港大发债成事，将成本港首间发债融资的大学。

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