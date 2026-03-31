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港证券业去年盈利及交易额创5年新高 净佣金收入增50%

商业创科
更新时间：16:28 2026-03-31 HKT
发布时间：16:28 2026-03-31 HKT

证监会今天（31日）发布证券业财务回顾报告指出，香港证券经纪行的财务表现在2025年依然强劲，净盈利总额按年急增62%至717亿元，创5年新高。同时，证券业的交易总额亦按年攀升52%至219万亿元，打破2021年创下的前高位。

报告指出，各项主要业务的收入普遍录得双位数的百分比增长，当中来自证券交易的净佣金收入、提供意见及包销收入，以及资产管理相关收入分别增加50%、27%及30%。

C组经纪行净盈利增幅最大

此外，2025年所有香港联交所参与者的合计净盈利总额为354亿元，较去年增加62%。C组经纪行的净盈利升约77%至61亿元，以百分比计增幅最大。B组经纪行的净盈利攀升67%至168亿元，而A组经纪行的净盈利则增加49%至125亿元。

平均证券融资抵押品比率由2024年的3.9倍升至4.5倍，而未清缴保证金贷款同步按年上升22%，可见行业亦呈现稳健的增长势头。

证监会中介机构部执行董事叶志衡表示，2025年业界整体表现亮丽，各大业务范畴的收入均见增长，反映全球投资者对本港市场的信心日增，亦凸显证券业在瞬息万变的市况下保持坚韧。

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