AEON料港零售逐步企稳 旅游复苏助带动市场活力

AEON信贷财务（900）董事总经理魏爱国表示，对本港零售业持审慎乐观态度，当前正逐步企稳并呈现复苏态势。董事副总经理魏黎玉光亦指，旅游业已出现回暖迹象，加之政府推出系列支持政策，预计旅游复苏将进一步带动香港零售市场活力，为相关业务增长带来积极支撑。

鼓励持卡人增加本地消费

魏爱国又指，该公司针对信用卡用户在香港地区推出如「6%返现计划」，以此鼓励持卡人增加本地消费，推动信用卡业务收入增长。

中东方面，魏爱国则认为对业务影响不大，但长远来看不排除资金将涌入香港，带动香港本地经济发展及消费。

对于未来收入及净利息收入展望，魏爱国指，将持续推进既定战略落地，通过电商生态整合、数字化转型，稳步提升收入水平，为股东创造稳定回报。

新评分模型控制减值拨备

针对减值拨备改善，魏爱国表示，减值拨备的优化核心得益于信贷评估体系的全面升级，集团已采用全新评分模型，整合外部信贷机构数据与内部客户信息，并引入人工智能等新技术迭代优化模型精度，有信心持续控制减值拨备水平，维持资产质量稳定。

纯利升17% 派息增32%

期内，AEON信贷财务录得纯利4.68亿元，按年升16.91%；末期息每股33仙，按年增32%；收入18.25亿元，按年升3.75%；净利息收入14.17亿元，按年增5.2%；减值亏损及减值准备降至4.22亿元，按年收窄5.5%。

