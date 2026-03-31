港大拟融资10亿美元 成本港大学发债领头羊 料减少依赖政府拨款

政府将推出3幅北都大学城用地，供资助大学与自资院校发展，拟申请用地扩充的香港大学，透过汇丰于本周举办非交易路演（Non-Deal Roadshow，NDR）投资者会议，为发债铺路。港大昨晚公布已签订10亿美元中期票据集资计划，将可发行债券应付资金需要。若发债成事，港大将成为本港首间发债集资的大学，有望减少政府资金的依赖。有立法会议员指，港大发债是有「底气」的做法，不排除其他大学院校会仿效其做法。

港大昨晚证实已签订一项10亿美元中期票据集资计划，将可发行债券应付资金需要，并指投资者可联络港大财务及企业管理处，获取相关资讯。本报昨电邮查询，至截稿前仍未有回复。

透过汇丰安排投资者会议

据外电报道，港大正透过汇丰于本周三及四一连两天安排投资者会议，而港大财务处长及债务融资与投资者关系主管等校方代表，预计将出席NDR会议，同时有本地媒体报道，定息工具交易员、金融机构及对冲基金等机构投资者据悉亦获邀参加。

FSMOne（香港）总经理陈家朗表示，潜在债券发行人举办NDR旨在接触潜在投资者，探讨他们的兴趣，而潜在发行人亦会分享到其财务状况，并会在NDR后很快便会发债，此为市场惯例。投资者固然最想了解潜在发行人的信贷状况及债券收益率水平。若港大落实发债，相信亦属投资级别的高质债券，适合追求稳定回报的投资者。

他指出，参考机管局去年初发行的10年期债券收益率，港元及美元部分别约3.1%及4.5%，故若港大发债，收益率应高于机管局同期债息20至30点子才有吸引力。

议员形容发债是有「底气」做法

立法会教育事务委员会主席刘智鹏分析，近年公共财政紧张，资助大学难以申请巨额拨款，形容「拿钱不容易」；而政府就北都大学城推出的100亿元贷款，亦未必足够，并说：「100亿不可能只分给一至两间学校，即使院校分到也可能只获20至30亿左右，不论是哪间学校进场，都要自己想办法填数。」他续称政府近年拨给八大的资源，已少于大学自行赚取的盈利，「与其问政府贷款，不如自己计好数发债，不失为一个办法」。

刘智鹏形容港大决定发债的「底气」，在于港大是八大当中财力最雄厚的院校，财政上能够负担得到，「如果想大手在北都发展，所需投入肯定不少，除了建楼以外设备都很昂贵」，他不排除港大是「抛砖引玉」吸引其他投资方。他相信，港大做法对于筹备本港第三间医学院的科技大学，以至其他院校都有参考价值，惟各校发债与否，须视乎在北都发展计划如何。

根据港大发表的2024/25年度财务报告显示，连同大学附属公司和部门，共录得48.14亿元盈余，按年增逾2成，为八间大学中最多。港大于早前的新春媒体聚会上曾不排除发债融资。