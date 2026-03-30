Visa揭88%港人维持或增旅游开支 视为生活一部份 逾半已用AI规划行程

Visa今日（30日）发布《Visa消费者支付取态研究5.0：香港外游旅客行为与偏好》显示，面对经济环境转变，88%外游港人表示会维持或增加旅游开支，而且相关消费平均占家庭总开支23%，反映外游已成为港人生活的一部分，不再被视为奢侈的开支。

「策略型旅客」崛起 奖赏回赠成考量

该研究揭示出「策略型旅客」趋势崛起，60%港人会提前4至12个月规划行程，将规划过程视为旅游体验一部分。同时，61%外游港人在申请信用卡时将奖赏回赠列为考量因素，反映旅客选卡时已放眼整个旅程，并将奖赏视为旅游消费的一种回报。此外，60%外游港人亦重视信用卡的全球覆盖率，以确保其卡能在不同目的地、货币及商户网络中无缝使用。

该研究揭示出「策略型旅客」趋势崛起，60%港人会提前4至12个月规划行程，将规划过程视为旅游体验一部分。

日韩台仍是首选 美食体验主导决策

对于热爱外游的港人而言，时间往往是规划行程时的关键考量，36%外游港人表示有限假期是规划行程的主要障碍。在行程安排方面，调查指港人平均每次出游会到访两个目的地，其中日本（51%）、台湾（21%）、南韩（15%）、新加坡（13%）、泰国（11%）及澳洲（11%）均是热门地点。

研究又发现，四分之一外游港人将餐饮探索视为出行的主要动机，突显美食已成为影响旅游决策的重要因素，而非单纯的附加体验。有53%外游港人更表示会主动探索地道菜式及街头小食。

AI融入旅游规划 对感应式支付安心

科技应用方面，53%外游港人已将AI视为实用行程规划工具，用以精简规划流程、获取度身订造的建议；26%愿意在旅途中接受AI辅助决策及支付，反映对相关技术持开放态度，但实际应用仍有待进一步发展。

支付安全方面，32%外游港人选择支付方式时最重视安全、私隐与防诈措施；另有64%人表示对感应式支付感到安心。

Visa香港及澳门区董事总经理梁普宁表示，随著AI应用日益普及，消费者会善用这些工具进行规划、预订及支付决策，而这股趋势将促进代理式商务（Agentic Commerce）的兴起，AI代理可按旅客个人需求及偏好，代为安排更贴身、个人化及顺畅的旅游体验，而Visa亦正积极推动这一转变，让旅客身在何处也能享受智能、安全、无缝的支付体验。