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上商委任张耀堂为行政总裁 今日起履新

商业创科
更新时间：15:51 2026-03-30 HKT
发布时间：15:51 2026-03-30 HKT

上海商业银行宣布委任张耀堂为行政总裁，本周一（30日）履新，同日由独立非执行董事调任为执行董事。

上海商业银行董事长李庆言表示，张耀堂此前一直担任独立非执行董事兼数码转型及可持续发展委员会主席，洞悉该行策略重点，并致力推动可持续业务增长、促进创新及创造长远价值，为该行转型进程作出显著贡献，并将引领该行开创另一阶段的业务发展。

上海商业银行宣布委任张耀堂为行政总裁。
上海商业银行宣布委任张耀堂为行政总裁。

曾任八达通卡行政总裁

该行又指，张耀堂是零售银行及支付业务领域的资深专家，拥有逾40年经验，其中过去25年均担任高级管理职位；他又曾担任多项领导职务，包括八达通控股及八达通卡行政总裁。于2023年，张耀堂更获香港特区政府颁授荣誉勋章，以表扬其对本地社区贡献，特别是其过往担任廉政公署（ICAC）防止贪污咨询委员会委员的服务。

此外，于加入八达通集团前，张耀堂于Visa香港、星展银行（香港）及花旗银行（香港）担任高级管理层职位。他现时亦为数码港企业发展顾问组成员及香港公益金筹募委员会委员。
 

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